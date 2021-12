Drei weitere Corona-Tote im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. Am gestrigen Abend bestätigte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart drei weitere Corona-Todesfälle im Neckar-Odenwald-Kreis, und damit die Angaben des Kreis-Gesundheitsamtes in Mosbach. Das hatte bereits am Nachmittag den Tod einer 87-jährigen Frau (sie starb in den Neckar-Odenwald-Kliniken, Standort Mosbach) und zwei weiteren Frauen im Alter von 76 und 77 Jahren (sie starben in Kliniken außerhalb des Landkreises) gemeldet. Damit ist die Gesamtzahl der Todesopfer im Kreis auf 173 gestiegen. Dazu wurden 75 Neuinfektionen bestätigt, womit man zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 257,3 gelangt. Tags zuvor lag sie noch bei bei 288. mf

