Drei neue Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete am Freitag drei neue Corona-Infektionen, Von zwei der Fällen ist das Burghardt-Gymnasium in Buchen betroffen. Die Sieben-Tage-Inzident liegt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 2,8.

Zudem erhielt das Gesundheitsamt Kenntnis über einen weiteren Todesfall. So starb ein 61-jähriger Bewohner der Seniorenbetreuung Götz, Adelsheim, in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Mosbach. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis steigt somit auf 142. mg/ Bild: dpa