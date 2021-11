Dörzbach: Die Jagsttalbahn fährt endlich wieder

Dörzbach. Nach über 30 Jahren Stillstand auf der Jagsttalbahn wurde am 19. November der Fahrbetrieb im Bahnhof Dörzbach wieder aufgenommen. Nach Grußworten von Catherine Kern (MdL, B90/Grüne), Andy Kümmerle (Bürgermeister Dörzbach, CDU) und Arnulf von Eyb (MdL und Aufsichtsrats-Vorsitzender JTB AG) sowie musikalischer Unterstützung von Josef Hesslinger (Ortsvorsteher Laibach) wurde das rote Band feierlich durchgeschnitten. Die anschließende Eröffnungsfahrt zauberte ein Lächeln ins Gesicht von Jung und Alt. Am Samstag und Sonntag boten die Jagsttalbahnfreunde dann Fahrten für die Bevölkerung an, die mit zirka 250 Fahrgästen rege angenommen wurden: An beiden Tagen pendelte der kleine Zug unermüdlich zwischen Bahnsteig und Bahnübergang. Eine „große“ Eröffnung mit Bahnhofsfest ist für den kommenden Mai geplant. Die Jagsttalbahnfreunde zeigten sich berührt über die positive Resonanz von allen Besuchern der letzten drei Tage. Eine bessere Bestätigung für ihre Arbeit könne es nicht geben.

