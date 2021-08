„Digitalisierung als Chance“

Waldbrunn. Von seinem Stellvertreter Heinz-Dieter Ihrig wurde Bürgermeister Markus Haas im Rahmen einer feierlichen Gemeinderatssitzung in seine zweite Amtszeit ein-geführt. Zunächst hatte der erste Bürgermeister-Stellvertreter Jan Inhoff die zahlreich erschienenen Gäste begrüßt.

Die Amtseinführung übernahm Heinz-Dieter Ihrig. In seiner Ansprache hob der zweite Bürgermeister-Stellvertreter das enorm gute Ergebnis von 81,7 Prozent hervor. Dieses Ergebnis habe sich Haas redlich verdient, habe er doch in den ersten acht Jahren das Bürgermeisteramt mit Leistungsbereitschaft und Dynamik aufgefüllt. In der politischen Arbeit habe Haas Kompromissbereitschaft und Verhandlungsgeschick bewiesen. Außerdem sei er fest in seiner Heimatgemeinde verwurzelt und genieße das Vertrauen der Bürger. Auch die Grußwortredner Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Thomas Ludwig, MdB Alois Gerig und Minister Peter Hauk hoben das beeindruckende Wahlergebnis hervor, das Markus Haas ein hervorragendes Arbeitszeugnis ausstelle.

Nach den Reden der Gäste hob Haas in einer kurzen Ansprache hob Bürgermeister Markus Haas hervor, dass er die genannten Leistungen nicht alleine erreicht habe. Vielmehr sei es die Zusammenarbeit mit Gemeindeverwaltung, Gemeinde- und Ortschaftsräten, aber auch vielen Bürgern in den Vereinen und darüber hinaus, die eine erfolgreiche Amtszeit ausmachen.

Weiter hob Haas heraus, dass das begonnene Jahrzehnt das Jahrzehnt der Digitalisierung sei. Dies habe auch die Corona-Krise gezeigt, die Defizite in diesem Bereich offenbarte, aber auch einen Investitionsschub auslöste. Die Digitalisierung sei eine Chance für den ländlichen Raum, weshalb die Versorgung mit Glasfaser unbedingte Voraussetzung sei. hof

