Digitaler Impfpass

Mosbach. Laut einer Mitteilung des Sozialministeriums erfolgt am Montag, 14. Juni, die Aktualisierung der Verwaltungssoftware in den Kreisimpfzentren zur Freischaltung der digitalen Impfnachweise. Die Bürger erhalten dann bei der Abmeldung einen digitalen Ausdruck für die an diesem Tag durchgeführte Impfung.

AdUnit urban-intext1

Zertifikate per Post

Sofern es sich dabei um die Zweit- impfung handelt, kann auch eine Bescheinigung für die bereits durchgeführte Erstimpfung ausgestellt werden, selbst wenn diese vor dem 14. Juni im Kreisimpfzentrum erfolgt war. Aufgrund der Vielzahl der Fälle ist eine nachträgliche Erteilung des Impfnachweises für bereits vollständig Geimpfte vor Ort nicht möglich. Diese erhalten die Impfzertifikate mit der Post zugestellt.

Weitere Informationen sind abrufbar unter https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/baden-wuerttemberg-startet-am-montag-mit-digitalem-impfnachweis auf der Internetseite des Sozialministeriums.