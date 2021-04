Neckar-Odenwald-Kreis. Das vergangene Jahr war wie kein Zweites – auch im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Neben zahlreichen, gemeinsam mit den Mitgliedskommunen erfolgreich abgeschlossenen Projekten war es gerade auch das gesteigerte Bewusstsein für die Qualität unserer Natur und Landschaft, das besonders hervorgetreten ist. So erlebte die Region eine Wiederentdeckung der Schätze vor der eigenen Haustüre, dies hat einen weiterhin anhaltenden, regelrechten Run auf Wanderwege, Geopark-Pfade und Informationsmedien ausgelöst. Zusammen mit den neuen interaktiven und digitalen Formaten, die das bestehende Angebot ergänzen, Führungen entwickelt hat, konnte eine durchweg positive Bilanz für das zurückliegende Jahr gezogen werden. Und auch der Kontakt mit den mehr als 500 Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern lief etwas anders als gewohnt: So wurden etwa die Fortbildungen der Geopark-Ranger und Geopark-vor-Ort-Teams virtuell angeboten, ebenso fand ein Austausch der Informationseinrichtungen im Geo-Naturpark rein digital statt. Mit Themen aus der Region konnte man zudem auf dem YouTube-Kanal des Geo-Naturparks über das Jahr hinweg immer wieder mit spannenden Aufnahmen rechnen.

Geschäftsführerin Dr. Jutta Weber blickt zuversichtlich auf die aktuelle Situation: „Gemeinsam mit den Mitgliedern und Kooperationspartnern in Sachen Natur und Landschaft unterwegs sein und Projekte im Sinne der Bewohner und Besucher umsetzen, das ist untrennbar mit den Aktivitäten des Geo-Naturparks verwoben.“

So wurden auch im vergangenen Jahr, beispielsweise die Obstbäume des Jahres gepflanzt – und auch die Geopark-Ranger haben die vielen Ausflügler auf den Naturpark-Parkplätzen mit Infos und Tipps versorgt. Und 2021 geht es nahtlos weiter, der Projektplan und die Terminkalender sind prall gefüllt und weisen wieder eine Reihe neuer attraktiver Angebote in Sachen Naturschutz und Landschaftserleben auf.“ So werden auch in diesem Jahr die digitalen Formate weitergeführt und gleichzeitig neue Projekte umgesetzt. Die über 250 Projekte allein in Kooperation mit den Mitgliedskommunen machen aber nur einen Teil der vielfältigen Arbeit aus. Auch überregional wird tatkräftig in Verbänden mitgearbeitet bis hin zu den internationalen Netzwerken der europäischen und weltweiten Geoparks. Dabei geht der Geo-Naturpark oft mit Angeboten wie der interaktiven Nachhaltigkeitsplattform und dem im letzten Jahr verabschiedeten Managementplan als „Best Practice“ mit gutem Beispiel voran.

Gleichzeitig wird die Weiterentwicklung in der Region nie aus den Augen verloren. Immer im Blick: die regionale Vermittlung der weltweiten globalen Nachhaltigkeitsziele 2030 und der Ausbau der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Besonders viel Freude bereitet bei diesen Themen die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Naturpark-Schulen, den Unesco-Projektschulen und bald auch den Naturpark-Kitas, die bereits in den Startlöchern stehen.

Versehen mit einem einstimmig beschlossenen Haushalt, in den auch projektgebundene Unterstützung durch die Bundesländer Hessen, Bayern und Baden-Württemberg eingerechnet werden konnte, geht der Geo-Naturpark mit seinen Mitgliedern und Partnern voller Tatendrang und Engagement gemeinsam durch das Jahr 2021, in dem man die Vorhaben auch weiterhin an die jeweils herrschende Lage anpasst.

