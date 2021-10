Die Zukunft vorbereiten und jetzt die Maßnahmen einleiten

Mosbach. Mit einem Glückwunsch an Volker Schwender begrüßte Heide Lochmann die Fraktionsmitglieder zur ersten Sitzung nach der Sommerpause im SPD-Büro in Mosbach. „Es ist auch seinem beharrlichen jahrelangen Engagement und seinem Einsatz zu verdanken, dass seine Hip Hop-Tanzgruppe ’next level’ einen weiteren Titel gewinnen konnte.“!

Auch für die Kreispolitik gelte: „Es bedarf der richtigen Planung und Zielsetzung sowie dem stetigen klugen Einsatz vieler Menschen im Landratsamt, im Kreistag und auch der zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, um den Kreis immer wieder neu auszurichten und zielstrebig weiter zu entwickeln“, so Lochmann. So sei intensiv um die Themen gerungen worden, die in der Haushaltsplanung Beachtung finden müssen. Das seien der Breitbandausbau, die Verstetigung von Bahnstrecken, die bessere Taktung und Ausgestaltung des ÖPNV, der Ausbau der regenerativen Energien, die Erhaltung der Kliniken, der Schulhausbau und die Unterhaltung der kreiseigene Gebäude.

Allerdings müssten, so die Fraktion, nicht nur bei der Windkraft immer die Bürger mit ins Boot genommen werden. Und wo immer es auch genossenschaftliche Beteiligungen geben könne, führe dies auch interkommunal zu kleineren Erfolgen.

Wie die „Fairtrade“-Strategie weitergeführt wird, um mehr Menschen zu erreichen, wurde ebenfalls angesprochen. „Es ist gut, hier viele kleine Maßnahmen immer wieder zu bündeln und der Öffentlichkeit vorzustellen, auch um Vorbild zu sein“, so Norbert Bienek. Denn nur, wenn dies weite Kreise zieht, helfe man Menschen und es ändere sich das Bewusstsein. Dazu gehöre auch in anderem Zusammenhang, die heimische Landwirtschaft und die Direktvermarktung einzubeziehen. Wertschöpfung aus dem Landkreis komme immer auch uns selbst zugute. Gespannt schaut die Fraktion auf die Haushaltsvorberatungen, die in den nächsten Wochen anstehen. Denn auch davon hänge ab, was „wir uns leisten können“, so Heide Lochmann und „wo wir Gelder von Bund und Land benötigen“. Mit der Zustimmung der SPD-Fraktion zum Appell des Landrats für eine Erhöhung der Feuerwehrfachförderung schloss die Fraktionsvorsitzende die Sitzung.

