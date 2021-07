Die Rechte der Kleinsten stehen im Mittelpunkt

Buchen. „Wenn im Moment jemand sagt, dass er einzelne Gemeinden zum „Hotspot“ machen will, zucken wir im Landratsamt quasi von Amts wegen zusammen. Wenn man dann aber etwas genauer hinhört und erfährt, dass es um einen ,Hotspot der Kinderrechte’ geht, ist alles wieder gut.“ So begann Dr. Achim Brötel seine Ansprache bei der Startschuss-Veranstaltung des Projekts „Kinderrechte on Tour“ im und am Buchener Rathaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Kinder haben Rechte – auch wenn sie leider vielfach noch missachtet werden“, fügte Buchens Bürgermeister Roland Burger an, und Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) sagte: „Es ist eine gute Idee, das Thema in die Gemeinden zu tragen.“ Bundestagsabgeordnete Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne) stellte fest: „Wir haben als Politik und Gesellschaft die Verantwortung, Kinder zu stärken, sie zu schützen und zu fördern.“

Und das steckt hinter dem Projekt: Kreis und Kinderschutzbund möchten in den kommenden beiden Jahren in diversen kommunen des Landkreises mit dem Projekt „Kinderrechte on Tour“, dass es Kindern in Deutschland nicht überall gut geht. Das Land fördert diese Aktion mit 30 000 Euro. Anette Weigler und Miriam Dimmig-Leitheim stellten seitens des Kinderschutzbundes das Vorhaben detailliert vor.

Zur rechten Zeit

„Vielleicht kann unser Projekt der Anstoß dafür sein, eine kinderfreundliche Stadt oder sogar ein Kinderfreundlicher Landkreis zu werden.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Landrat Brötel fand mit Blick auf die Corona-Krise und der damit verbundenen Tatsache, dass die Kinder lange Zeit daheim waren, dass dieses Projekt gerade zur rechten Zeit käme. Neben den Politikern kamen aber auch Erzieherinnen zu Wort. Sie brachten Sorgen und Anliegen vor. Doch auch Kinder hatten ihren Auftritt: „Wir haben Rechte“, sangen sie herzergreifend. Dann zeigten sie in einem kleinen Auftritt ihre Wünsche, die sie gemalt hatten: „Mehr Bäume pflanzen“, „Kein Plastikmüll mehr“, lauteten zum Beispiel einige Wünsche.