Neckar-Odenwald-Kreis. Die flächendeckende Glasfaser für den Neckar-Odenwald-Kreis kommt vor dem Einlauf in die Zielgerade in Sichtweite. Knapp drei Wochen vor dem offiziellen Vermarktungsende wurde der nächste wichtige Meilenstein mit 10 000 abgeschlossenen Verträgen nun überschritten (Stand 11. März).

Mehr Mitarbeiter im Einsatz

„Aktuell liegen wir bei 9300 ins System eingegebenen und etwa 1000 noch nicht eingegebenen Verträgen“, berichtet BBV-Pressesprecher Thomas Fuchs. „Da die Zahl auch im direkten Wochenvergleich zunimmt, setzen wir mehr Mitarbeiter für deren Erfassung ein.“

Shops wieder offen

Die BBV hat zudem in dieser Woche ihre toni-Infoshops in Mosbach, Buchen, Aglasterhausen wieder geöffnet. Auch der neue Shop in Osterburken hat seine Türen inzwischen offen.

Haushalte und Betriebe können sich dort nun wieder direkt informieren und auch Verträge bei den Mitarbeitern abgeben. Das toni-Infomobil ist ebenfalls wieder im Einsatz. Bis Samstag, 20. März steht es zu den ortsüblichen Zeiten vor dem Rathaus in Obrigheim.