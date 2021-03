Neckar-Odenwald-Kreis. Was ist das nun wieder? Eine Aktion der Bekleidungsgeschäfte in Corona-Not? Oder stecken die Grünen dahinter? Das fragte sich mancher in den letzten Tagen beim Anblick der Plakate mit der grünen Krawatte auf weißem Grund und der Aufschrift „Neugierig?“.

Jetzt ist die Krawatte abgeschnitten und ein QR-Code zu sehen. Mit dessen Hilfe löst man das Rätsel: Dahinter steckt tatsächlich ein „Grüner“, aber anders als gedacht. Der Forstmann Peter Hauk, seit Jahren bekannt für seine grünen Krawatten, macht eine etwas andere Wahlwerbung: In gereimter Form lüftete er im Youtube-Video das Geheimnis der grünen Krawatte: „Sie spiegelt mich wieder vom Zeh bis zum Kinn, weil ich ein Naturfreund und Förster, aber kein Grüner bin.“

Hinter dem Krawattenplakat steckt der „Grüne“ Peter Hauk. © Sabine Braun, Sabine Braun

Keine Fastnacht, das ist für Hauk ein „riesiger Murks“. Kein Umzug, keine Prunksitzung, keine Unterstützung für die Vereine, bedauert der CDU-Minister und Landtagskandidat. Er appelliert an die Narren: „Steht zusammen!“ In Sachen Corona verspricht er: „Es kommt die Kehrtwende“. Natürlich ist die Krawatten-Idee mit einem Wahlaufruf verbunden: „Mit mir kriegt ihr Erfahrung, Einsatz und Herz“ verspricht Hauk. sab