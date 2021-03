Der massive weltweite Bevölkerungszuwachs ist natürlich die Hauptursache für den aktuellen menschengemachten Klimawandel. Diese Wachstumsproblematik gilt es friedlich zu lösen und das sollte Hauptaufgabe politischen Handelns sein.

Wenn alle Menschen den gleichen „ökologischen Fußabdruck“ wie wir Deutschen hätten, wäre es jetzt schon äußerst schwierig.

Günter Schmitt-Haber, Klimaliste. © Klimaliste

Dennoch müssen wir schnell handeln, die Umstellung auf 100 Prozent Sonne, Wind und Wasser (Wasserstoff) ist machbar. Die nächste Legislaturperiode wird darüber entscheiden. Wir könnten Vorbild für die Welt sein.

Weltweit müssen auch die Finanzen durch Politik begrenzt werden. Es kann doch nicht sein, dass zum Beispiel Fußballer in einer Woche mehr netto verdienen als zum Beispiel eine Verkäuferin, Pflegerin oder Friseurin in ihrem ganzen beruflichen Leben. Das ist doch auch sehr unchristlich.

Wieder auf Baden-Württemberg bezogen würde ich für einen starken Ausbau der dezentralen Energieerzeugung werben und den Stop aller neuen Straßenbaumaßnahmen einleiten. Durch die Sanierung aller bestehenden Fahrwege wären die Arbeitsplätze in diesem Bereich gesichert.

Außerdem würden bei meiner Wahl vor Wohnbaugebiets-Neuerschließungen sämtliche erschlossenen Leerstände vor allem in den kleinen Dörfern wieder bewohnbar gemacht.

Unter anderem sorgt das für den Erhalt der so wichtigen Vereinsstrukturen – neben dem reduzierten Flächenverbrauch.

Den jungen „Fridays for Future“- Menschen, die noch nicht wählen dürfen, wäre ich ein starker „Anwalt“.

Auch mehr Bürgerbeteiligung steht auf meinem Wunschzettel und noch vieles mehr, bei Rückfragen gerne die Telefonnummer 06293/ 1773 anrufen.

Die etablierten Parteien sind meines Erachtens mit vielen Fehlentscheidungen und zu langsamem Handeln nicht in der Lage, die Erderhitzung rechtzeitig abzuwenden. Und diese hat schlimmere Folgen als Corona.

Am 14. März hoffe ich auf eine Art „Französische Revolution an der Wahlurne“, auf mehr Freiheit (global gesehen zum Beispiel für politische Gefangene), Gleichheit (finanziell) sowie Brüderlichkeit/Schwesterlichkeit, in dem Sinne, dass wir gemeinsam unsere Erde lebenswert erhalten.

Ich könnte mir vorstellen, diesbezüglich im Landtag einiges „aufzumischen“. Deshalb Günter Schmitt-Haber für die Klimaliste in den Landtag.