Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bäckerjugend-Weltmeisterschaft - Deutsches Team holt den 1. Platz in Lyon / Schlossauer in der Jury Deutsche Jungbäcker wieder auf dem Siegertreppchen

Das monatelange Training an der Bundesakademie des Bäckerhandwerks in Weinheim mit den beiden Trainees Lisa Sophie Schulz aus Potsdam und Moritz Metzler aus Langenargen am Bodensee hat sich ausgezahlt: Nach dem dritten Platz beim Wettbewerb 2019 siegte das deutsche Jungbäckerteam jetzt bei der Bäckerjugendweltmeisterschaft 2021 in Lyon in Frankreich.