Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreislaufwirtschaft im Landkreis - AWN stellt aus Grüngut hochwertige Bodenverbesserer her / Neue Vertriebskanäle bei Gärtnern und Händlern gesucht Der Neckar-Odenwald-Kreis will Kompost & Co künftig besser vermarkten

Gute Erde für Hobbygärtner wie für Städte und Gemeinden könnte ein einträgliches Geschäft für die AWN werden. Noch läuft der Verkauf relativ schleppend.