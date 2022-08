Demonstration und Mahnwache

Neckar-Odenwald-Kreis. Fridays for Future kündigt für den 23. September erneut weltweit Demonstrationen an. Der globale Klimastreik wird– wie zuletzt – unter dem Motto #PeopleNotProfit stehen.

Die Bewegung fordert international, dass menschliches Wohlbefinden und die Wahrung der Lebensgrundlagen über finanzielle Profite gestellt werden. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis sind hierzu Aktionen geplant. So soll es eine Demonstration mit Demozug in Mosbach und eine Mahnwache in Buchen geben.

„Wir erleben es aktuell mit der Hitzewelle, die Klimakrise eskaliert mit jedem Tag mehr und dennoch stellen Entscheidungsträger weltweit noch immer die Interessen fossiler Konzerne statt die der Menschen und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen in den Fokus. Wir sehen, wie der Gasausstieg versprochen und gleichzeitig fossile Infrastruktur ausgebaut wird, während gerechte Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise blockiert werden.” sagt Judah Alze von Fridays for Future Mosbach. Die Klimakrise habe bereits jetzt enorme Schäden in den Ländern angerichtet, die vom westlichen Wirtschaftssystem über die Zeit des Kolonialismus hinaus ausgebeutet wurden.

Die Aktivisten fordern, diese finanziell auszugleichen und gleichzeitig nicht länger Investitionen in fossile Energieträger zu unterstützen.

In Mosbach machten Fridays for Future und das Bündnis Klimaschutz NOK zuletzt mit einer Podiumsdiskussion zur Mosbacher Oberbürgermeisterwahl auf die kommunale Klimapolitik aufmerksam.