Demokratieprojekte „verstetigen“

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Mitglieder der SPD Neckar-Odenwald-Kreis sprachen mit den Bundestagsabgeordneten Josip Juratovic (Heilbronn) und Kevin Leiser (Schwäbisch Hall) in einer Online-Konferenz über den neuen Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Torsten Fahrbach, der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende der SPD Buchen, erkundigte sich danach, ob im Koalitionsvertrag auf die Stärkung der Demokratie geachtet wurde. Kevin Leiser zitierte aus dem Vertrag, in dem erwähnt werde, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie sei und dass man in einer Gesamtstrategie auf Gefahrenabwehr und auf Prävention setze.

Europapolitik begrüßt

Viele der Demokratieprojekte müssten jedoch verstetigt werden, betonten auch weitere Teilnehmende der Diskussionsrunde. Die Kreisvorsitzende Dorothee Schlegel begrüßte als ehemaliges Mitglied im Europaausschuss des Bundestages die von Josip Juratovic skizzierte Europapolitik.

„Unser Ziel muss es sein, gerade auch für die Außen- und Friedenspolitik, die Vereinigten Staaten von Europa auf den Weg zu bekommen. Wir brauchen eine europäische Verfassung.“ Deutschland trage als größter Mitgliedsstaat eine große Verantwortung. do