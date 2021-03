Das sind die Regeln für die Grüngutplätze in der Region

Neckar-Odenwald-Kreis. Es zeigt sich in der Vergangenheit wieder vermehrt, dass in großem Maße viel zu lange und große Äste und Baumteile auf Grüngutplätzen angeliefert werden. Gebracht werden dürfen Baum-, Strauch- und Heckenschnitt bis zu einem maximalen Durchmesser von 15 Zentimetern und einer maximalen Länge von zwei Metern. Das Ablagern von Plastik- und Sammelsäcken sowie Müll und Gefahrstoffen jeglicher Art (Maschendraht, Altöl) und Bauschutt sind streng verboten. Auch Baumwurzeln gehören nicht auf den Grüngutplatz: Meist sind diese ohnehin größer und stärker als die vorgegebenen Maße, vor allem aber können Erd- und Steinanhaftungen, bzw. eingewachsene Steine große Schäden an den Maschinen verursachen. Abfälle aus der Landwirtschaft (zum Beispiel Stroh) und Stall- bzw. Tiereinstreu sowie Kohle, Asche (insbesondere noch heiße) oder verbranntes Material dürfen ebenfalls nicht angeliefert werden. Auf den Plätzen herrscht Rauchverbot, die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sind ejeweils inzuhalten. Bild: KWiN

