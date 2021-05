Dank für Liebe und Mühe

Wenn du noch eine Mutter hast, dann danke Gott und sei zufrieden. Uns Menschen ist auf dieser Welt nichts Schöneres beschieden. Vergiss niemals, solang du lebst, was sie dir einmal hat gegeben: das erste Glück, Geborgenheit, das höchste Gut, das Leben. Wenn du noch eine Mutter hast, dann danke Gott aus ganzem Herzen. So liebt dich niemand mehr in Freuden und in Schmerzen.“

AdUnit urban-intext1

Im Blick auf den Muttertag ist mir dieser Liedtext von Heino eingefallen. Nun ist unsere Mutter schon über zwei Jahre tot, und ich denke zum Muttertag bewusst darüber nach, wie es war, als wir Kinder waren. Wie hat unsere Mutter sich wohl angestrengt, dass wir immer genügend zum Anziehen, zum Essen und zum Leben hatten. Neben der täglichen Arbeit in Haus und Stall, Garten und Feld hat sie im Advent mit uns Weihnachtsgutzeli und Christstollen gebacken, unsere Stiefel im Auftrag von St. Nikolaus gefüllt und mit uns Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Zu Weihnachten gab es immer einen schön geschmückten Christbaum und eine liebevoll aufgebaute Krippe, und vor der Bescherung wurde lecker gegessen, gesungen und gebetet. Einmal gab es eine Puppenküche für mich und Puppen mit selbstgenähten Kleidchen…

© ute hodel

An Ostern hat unsere Mutter für uns Kinder selbstgefärbte Ostereier, selbst gebackene Osterlämmer und Osterhasen versteckt, die wir voll Freude gesucht und gefunden haben. Und ganz selbstverständlich waren das tägliche Mit-uns-Beten und der sonntägliche Kirchgang. Zu unseren Geburtstagen wurden immer Kuchen gebacken, und sogar eine sehr schöne Torte verziert, ein feierlicher Geburtstagstisch hergerichtet, und wir durften Freunde und Freundinnen zum Feiern einladen.

Unsere Mutter hat uns eine gute Schulbildung ermöglicht. Natürlich haben wir auch als heranwachsende Kinder in der Landwirtschaft mitgeholfen. Dabei haben wir viel über Tiere, Pflanzen, Lebensmittel und Ackerbau erfahren. Wir haben im Sommer Wald-Himbeeren gesammelt und daraus wurde köstlicher Himbeersaft und Gelee eingekocht.

AdUnit urban-intext2

Inzwischen habe ich versucht, ähnlich gut für meine Kinder zu sorgen und dabei einmal mehr erfahren, dass das Glück in unseren Kindertagen nicht selbstverständlich, sondern mit viel Arbeit unserer Eltern verbunden war. Auch wenn ich selbst das Beglückende von dem Satz erfahren habe:

„Mache einem Menschen Freude, und es beglückt dein eignes Herz“, so bleibt das „einem Menschen Freude machen“ doch auch damit verbunden, dass ich mich aus meiner Komfortzone herausbewege. Und ich erinnere mich an den Spruch: „Gott kann nicht überall sein, deshalb schuf er die Mütter.“

AdUnit urban-intext3

Für alle Liebe und Mühe möchte ich heute allen Müttern meinen tief empfundenen Dank und mein herzliches „Vergelt’s Gott!“ sagen.

AdUnit urban-intext4

Ute Hodel, Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach