Corona im Neckar-Odenwald-Kreis: 77-Jährige gestorben

Covid-19 Corona: Inzidenzwert im Main-Tauber-Kreis über der 1000er-Marke

Insgesamt 545 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis nach Angaben des Landratsamts am Dienstag (238) und Mittwoch (307) bestätigt. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 13 091. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwochnachmittag bei 1025,7. {element} Die Zahl der Genesenen steigt um 100 Personen auf 11 212. Somit sind derzeit 1742 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Die am Dienstag bis Mittwoch neu festgestellten Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 9, Assamstadt: 19, Bad Mergentheim: 80, Boxberg: 31, Creglingen: 28, Freudenberg: 23, Großrinderfeld: 4, Grünsfeld: 12, Igersheim: 12, Königheim: 19, Külsheim: 9, Lauda-Königshofen: 81, Niederstetten: 20, Tauberbischofsheim: 66, Weikersheim: 17, Werbach: 12, Wertheim: 100 und Wittighausen: 3. {furtherread} Bei 20 der in den vergangenen Tagen gemeldeten Infektionsfälle im Main-Tauber-Kreis wurde die Omikron-Variante des Coronavirus durch nachträgliche Typisierung der Laborproben nachgewiesen. Damit wurde nunmehr bei insgesamt 588 Fällen im Landkreis die Omikron-Variante festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Dienstag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg (LGA) bei 1000,1 und damit zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie im vierstelligen Bereich. Am Mittwoch lag der Wert bei 1025,7. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag am Mittwoch bei 4,9. Sie beschreibt die Zahl der Menschen, die in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, je 100 000 Einwohner. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 278. Das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg hat die Regeln für Quarantäne und Isolation angepasst. Künftig müssen auch Genesene mit mindestens einer Impfung gegen das Coronavirus als Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne. Die Änderungen der neuen Corona-Verordnung Absonderung sind am Mittwoch, 26. Januar, in Kraft getreten. Damit sind Haushaltsangehörige und Kontaktpersonen unter bestimmten Voraussetzungen von der Quarantänepflicht ausgenommen. Personen, die zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten haben und deren zweite Impfung nicht weniger als 15 Tage und nicht mehr als 90 Tage zurückliegt, müssen nicht mehr in Quarantäne. Ebenfalls von der Absonderungspflicht ausgenommen sind genesene Personen, deren PCR-Nachweis einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus nicht weniger als 28 Tage und nicht mehr als 90 Tage ab Probenentnahme zurückliegt. Geimpfte Personen, die mindestens eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, oder genesene Personen, die eine oder zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten haben, sind auch von der Quarantänepflicht befreit. Positiv getestete Personen dürfen sich nur dann aus der Isolation ab dem siebten Tag freitesten, wenn sie seit mindestens 48 Stunden frei von Symptomen sind. lra//Bild: dpa

