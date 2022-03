Corona: Ein weiterer Todesfall im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald Ein weiterer Todesfall im Neckar-Odenwald-Kreis

Das Gesundheitsamt erhielt am Freitag Kenntnis über einen weiteren Todesfall im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19. So starb ein 85-jähriger Mann in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Mosbach. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis steigt somit auf 199. Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete am Freitag 926 neue Corona-Infektionen. Insgesamt 38 153 Kreisbewohner haben sich nachweislich infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 3778 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach LGA-Berechnungen bei 2627,3. {element} In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell 26 positiv getestete Patienten behandelt, 13 am Standort Buchen sowie 13 am Standort Mosbach. Zwei Patienten werden auf der Intensivstation behandelt und müssen aktuell beatmet werden. Darüber hinaus gibt es sieben Verdachtsabklärungen. Aktuelle Informationen zu den Besuchsregeln in den Kliniken sind abrufbar unter https://www.neckar-odenwald-kliniken.de/aktuelles/aktuelle-mitteilungen/279-aktuelle-informationen-zum-coronavirus.html {furtherread} Mitarbeiter des Landratsamts stehen für Fragen rund um das Corona-Virus unter Telefon 06261/843333 beziehungsweise 06281/52123333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

