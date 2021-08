Corona: Auffrischimpfungen für Senioren über 80 Jahre am KIZ Mosbach

Neckar-Odenwald 24 neue Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis

Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch 24 neue Corona-Fälle bestätigt. Darunter waren 18 Reiserückkehrer, die aber keiner Gruppe angehörten, so Marion Günther vom Landratsamt auf Nachfrage. Gemeinschaftseinrichtungen waren nicht betroffen. 91 Kreisbewohner sind akut erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch laut Berechnungen des Landesgesundheitsamts Stuttgart auf 42,5 gestiegen. {element} Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet vom 30. August bis 5. September Erst- und Zweitimpfungen an allen Öffnungstagen ohne Terminbuchung an. {furtherread}

