Collagen von Ingrid Rodewald zu sehen

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit Collagenkunst in die neue Saison – der Kunstverein Neckar-Odenwald zeigt zum Auftakt Arbeiten von Ingrid Rodewald.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Landschaftscollagen von Städten und Natur sind ein zentrales Thema der künstlerischen Arbeit von Ingrid Rodewald. Die Collagen der Künstlerin, ab Sonntag, 13. März, in der Ausstellung „outside the window“ im Buchener Kulturforum Vis-à-Vis zu sehen, erinnern an Landschaftsmalerei oder Standbilder aus Filmen, bestehen aber aus vorgefundenem Material der Plakatwerbung und stellen einen Kontrast zu der ursprünglich dahintersteckenden Werbebotschaft dar.

Abstraktion und Realität – Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstruktion wechseln sich ab. Die Collagen strahlen Ruhe aus, Risse und Brüche zeigen aber eine Zerrissenheit nicht nur zwischen Stadt und Land, sie weisen auch darauf hin, dass die Idylle trügerisch ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Moderne Welt illustriert

Was da zu realistisch anmutenden Szenerien zusammengefügt ist, wirkt wie gemalt aus „recyclten“ Papierstückchen, die der überwältigenden Flut von Druckerzeugnissen entstammen, mit denen unsere moderne Welt illustriert wird.

Eine ganz eigene, unverwechselbare Form der so vielfältigen Collagierkunst hat Ingrid Rodewald mit ihren Bildern entwickelt. Die in Mosbach geborene Künstlerin lebt und arbeitet heute in Straßburg und Karlsruhe, sie studierte freie Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und erhielt bereits zahlreiche Preise und öffentliche Förderungen, ihre Werke sind in privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten.

Für den Kunstverein Neckar-Odenwald ist die Ausstellung der Start in die neue Saison. Harald Kielmann und Ulrike Thiele schreiben in der Einführung zum gleichzeitig erscheinenden Programmheft zuversichtlich, dass man auch in 2022 ein „volles Programm“ anbieten möchte mit „Ausstellungen in Buchen und Mosbach, künstlerisch vielfältig und auf der Höhe unserer Zeit, ergänzt durch Musik-, Theater- und Vortragsveranstaltungen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dass sie sich bei ihrer Arbeit auf die Unterstützung der Städte Buchen und Mosbach, des Kreises und des Landes verlassen können, wird im Programmheft, das in der umfangreichen Form bereits zum fünften Mal erscheint, dankbar vermerkt. Kein öder Land als eins ohne Kunst und Kultur.“ So heißt es auch in der erwähnten Einführung. Die Vielfalt der präsentierten Kunst an den beiden Ausstellungsstandorten dabei ist und bleibt groß. Dies gehört zum Selbstverständnis des Vereins – er lädt dazu zu seinen Vernissagen, zu seinen Ausstellungen und Veranstaltung und auf seine Website ein.