Christiane F. wird am 20. Mai 60 Jahre alt

Christiane Felscherinow, bekannt als Christiane F., wird heute 60 Jahre alt. Das Buch „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ und dessen Verfilmung machten sie als heroinsüchtige Jugendliche international bekannt. Christiane F. wurde in Hamburg geboren und wuchs in Berlin auf. Im Alter von 14 Jahren war sie heroinabhängig. Um ihren Konsum zu finanzieren, prostituierte sie sich in Berlin auf der Kurfürstenstraße und am Bahnhof Zoo. Durch eine Recherche zweier Reporter des Magazins „Stern“ wurde ihre Geschichte bekannt. In den 1980er Jahre versuchte sie sich als Sängerin. Im Jahr 1996 brachte sie einen Sohn zur Welt. Im Jahr 2013 erschien ihre Autobiografie „Christiane F. – Mein zweites Leben“. Im Jahr 2014 gab sie bekannt, dass sie sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Wir nehmen den runden Geburtstag von Christian F. zum Anlass, über die Drogenszene in der Region zu informieren. mb

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1