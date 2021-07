Chance für Jugendliche und Arbeitgeber im Landkreis

Neckar-Odenwald-Kreis. Zum Schuljahr 2021/2022 wird im Neckar-Odenwald-Kreis der neue Bildungsgang „AVdual“ (Ausbildungsvorbereitung dual) an vier beruflichen Schulen eingeführt. „AVdual“ als Schulversuch ist Teil des Landesreformkonzeptes zur Neugestaltung Übergang Schule – Beruf, dessen Umsetzung in den teilnehmenden Landkreisen vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg anteilig gefördert und gemeinsam mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg verantwortet wird.

Der einjährige Bildungsgang richtet sich speziell an Schüler mit oder ohne Schulabschluss, die sich noch in der beruflichen Orientierungsphase befinden. Nach dem Besuch der Klassen 8 oder 9 einer allgemeinbildenden Schule können sie in „AVdual“ entweder den Hauptschulabschluss erwerben beziehungsweise verbessern, einen Ausbildungsplatz finden oder ihre Chancen auf eine erfolgreiche Berufsausbildung erhöhen. Schüler mit entsprechenden Fähigkeiten haben die Möglichkeit im zweiten Jahr der zweijährigen Berufsfachschule den mittleren Bildungsabschluss („Realschulabschluss“) zu erwerben.

„AVdual“ ist als Ganztagsklasse angelegt, um zum einen das Zeitmuster der Arbeitswelt abzubilden und zum anderen mehr Lernzeit zu erhalten, damit den Schülern eine intensive und individuelle Förderung ermöglicht werden kann. Der Unterricht findet berufsbezogen statt. Betriebspraktika nehmen in diesem Bildungsgang eine zentrale Stellung ein.

Die Arbeitszeiten sind wie bei nicht volljährigen Auszubildenden geregelt. Eine Sozialversicherungspflicht besteht nicht. Mit der Schülerversicherung sind Haftpflicht- und Unfallversicherung bereits abgeschlossen. Auch eine Vergütung der Betriebspraktika ist nicht vorgesehen, aber möglich.

Vorteile für Schüler und Betriebe

Die Vorteile sowohl für die Schüler als auch für die Betriebe und Einrichtungen liegen auf der Hand: Die Jugendlichen bekommen die Möglichkeit, die betriebliche Realität sowie verschiedene Berufsfelder kennenzulernen und einen intensiven Kontakt zu den Betrieben zu knüpfen. Im Gegenzug lernen die Arbeitgeber die jungen Menschen mit ihren Fähigkeiten und Stärken kennen, so dass oft der sogenannte „Klebeeffekt“ entsteht. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass noch freie Ausbildungsplätze nachbesetzt werden, und die Schüler auch unterjährig mit der Ausbildung beginnen können.

In den allgemeinbildenden Fächern können die Schülerinnen und Schüler eventuell vorhandene Defizite nachholen und sich notwendige Grundkenntnisse für eine Berufsausbildung aneignen oder sich für den Eintritt in das zweite Jahr der zweijährigen Berufsfachschule qualifizieren.

Unterstützung bekommen die Jugendlichen von der „AVdual“-Begleitung. Sie ist das Bindeglied zwischen Schule, Betrieb und Familie und betreut die Jugendlichen bei der Akquise, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Betriebspraktika sowie bei der Anschlussvermittlung in eine Ausbildung. Auch ist sie fester Ansprechpartner für die Arbeitgeber.

Die Augusta-Bender-Schule Mosbach bietet „AVdual“ in den Profilen Gesundheit und Pflege und Hauswirtschaft und Ernährung an. Als zertifizierte, digitale Schule ist digitaler Unterricht in dem Schulprogramm verankert. Ein etabliertes und erfahrenes Lehrerteam mit jahrelanger Erfahrung im niveaudifferenzierten Lernen bereitet zielgerecht Schüler seit 2016 im Bildungsgang BFPE und seit 2020 im AV, den beiden Vorreitern von „AVdual“, auf Ausbildung oder einen möglichen Übergang in die zweijährige Berufsfachschule vor.

An der Helene-Weber-Schule Buchen baut die neue Schulart „AVdual“ auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Übergangsschulart BFPE auf. Durch die schulartübergreifenden Profile Gesundheit/Pflege, Ernährung/Hauswirtschaft und Erziehung besteht ein umfangreiches Netzwerk mit entsprechenden Ausbildungsbetrieben und Einrichtungen. Ein kompetentes Lehrerteam unterrichtet die Schüler niveaudifferenziert und begleitet diese während deren schulischer Entwicklung sehr eng. Ein Fokus liegt dabei auf einer passgenauen Unterstützung und Beratung hinsichtlich der schulischen und beruflichen Qualifikation einerseits und der Förderung sozialer Kompetenzen andererseits. Dabei können je nach Leistungsvermögen der qualifizierte Hauptschulabschluss oder im weiterführenden Schuljahr auch die Fachschulreife erworben werden.

Stapelführerschein möglich

Die Gewerbeschule Mosbach richtet für das Schuljahr 2021/2022 drei „AVdual“-Lerngruppen in den Berufsfeldern Elektrotechnik, Metalltechnik und Farb-/Holz-/Bautechnik ein. Neben den genannten Berufsfeldern können die Schüler innerhalb des Ganztagskonzepts den Staplerführerschein erwerben. Das neu vernetzte Schulgebäude bietet die Chance, das digitale Lernen optimal zu nutzen. Die individuelle Förderung, das Nutzen von Lernplattformen und der Einsatz von Tablets im Schulalltag sind zentrale Bestandteile des Unterrichtskonzepts.

Die Zentralgewerbeschule Buchen richtet ebenfalls drei „AVdual“-Lerngruppen ein, und zwar in den Berufsfeldern Metalltechnik, Elektrotechnik sowie Kraftfahrzeugtechnik und Nahrung. Neben diesen Berufsfeldern können die Schüler im wöchentlichen „Werkstattkarussell“ weitere berufsspezifische Themenbereiche erkunden wie beispielsweise Kunststofftechnik und Holztechnik. Die grundsanierte „AVdual-Etage“ bietet neben einer offenen und angenehmen Lernumgebung die Möglichkeit, Chancen des digitalen Lernens optimal zu nutzen. Hierzu stellt die Schule für jeden Schüler ein Tablet während des Schultags zur intensiven Nutzung zur Verfügung.