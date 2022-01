In fünf Kommunen des Landkreises stehen in diesem Jahr Wahlen zum Rathauschef an. Den Auftakt macht Neckarzimmern.

Christian Stuber will mehr

In der 1500-Einwohner-Gemeinde stellt sich der parteilose Bürgermeister Christian Stuber wieder zur Wahl. Der Urnengang ist am 20. Februar, am Montag lief die Bewerbungsfrist ab: Der 53-jährige Stuber bleibt alleiniger Kandidat.

...