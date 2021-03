Neckar-Odenwald-Kreis. Der aktuelle Amtsinhaber Dr. Achim Brötel hat bestätigt, dass er sich erneut für den Posten des Landrats im Neckar-Odenwald-Kreis beworben hat. Dies teilte er den FN mit. Seit dem 8. März läuft die Bewerbungsfrist, die am 7. April endet. Die Wahl findet im Sommer am 30. Juni statt. Brötel hatte bereits im vergangenen Oktober im Rahmen einer Kreistagssitzung angekündigt, dass er sich für eine dritte Amtszeit bewerben wird.

Öffentliche Sitzung am 14. April

AdUnit urban-intext1

Ob es weitere Kandidaten gibt, ist noch unklar. Die Ausschreibung der Stelle wurde, wie vom besonderen beschließenden Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl in seiner Sitzung am 1. Februar beschlossen, am 5. März im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg veröffentlicht. Darüber hinaus wurde die Stelle am 6. März zusätzlich unter anderem in den Fränkischen Nachrichten ausgeschrieben. Der Ausschuss wird in seiner zweiten Sitzung am 14. April über die innerhalb der vorgegebenen Frist eingegangenen Bewerbungen informiert. Die Sitzung ist öffentlich. ms