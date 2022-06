Brötel befürchtet höhere Kreisumlage

Neckar-Odenwald-Kreis. Staatssekretär Siegfried Lorek vom Justizministerium tauschte sich mit Vertretern des Landratsamts über die Flüchtlingsthematik aus. Dabei ging es nicht nur um Kosten.

Neckar-Odenwald-Kreis. Wer übernimmt die Kosten für Flüchtlinge aus der Ukraine? Seit dem 1. Juni unterliegen diese nach einem Beschluss der Bundesregierung der Sozialgesetzgebung und nicht mehr dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sie erhalten damit Arbeitslosengeld 2 (Hartz IV). Dieses müssen die Landkreise und kreisfreien Städte finanzieren. Landrat Dr. Achim Brötel sieht gewaltige Kosten auf den Neckar-Odenwald-Kreis zukommen. „Es ist sicher niemandem im Kreistag zu vermitteln, dass womöglich die Kreisumlage erhöht werden muss, um damit die Wahrnehmung einer staatlichen Aufgabe zu bezahlen“, sagte er. Über dieses Thema und über die Situation von Flüchtlingen im Landkreis im Allgemeinen sprach der Landrat am Donnerstagvormittag mit Siegfried Lorek, Staatssekretär im Ministerium der Justiz und für Migration. Der Bund hat zwar zwei Milliarden Euro für diese Kosten bereitgestellt, diese reichten allerdings nur für rund 70 Prozent der Ausgaben. Den Rest will Brötel vom Land haben. Die Gespräche der kommunalen Vertreter mit der Landesregierung „laufen gut“, sagte Brötel.

Außerdem informierte Brötel den Staatssekretär über die Probleme des Landkreises, Flüchtlinge unterzubringen. Derzeit unterschreite man das Soll um rund 200. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Situation zu bereinigen“, informierte der Landrat. So sollen in den kommenden vier Monaten Gemeinschaftsunterkünfte in Mosbach, Osterburken, Adelsheim und Buchen mit insgesamt 260 Plätzen entstehen.

Für Flüchtlinge, die in die Anschlussunterbringung wechseln, weil ihr Asylverfahren abgeschlossen ist, wirkt sich die Wohnungsnot im Landkreis nachteilig aus. Denn es falle den Kommunen schwer, für diese Personen Wohnungen zu finden. Derzeit müssten 30 Personen aus diesem Grund länger in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen bleiben.

Auch über die Rückführungsmöglichkeit von Flüchtlingen in ihr Herkunftsland sprach Brötel. Dies prüfe man, wenn jene Ärger bereiteten, zum Beispiel wegen Drogen, Gewalt oder psychischer Störungen. „Wir haben eine Sonderkommission ,Gefährliche Ausländer’ eingerichtet“, sagte Staatssekretär Lorek. „Das Problem besteht oft darin, dass die Identität der Geflüchteten unklar ist.“ Lorek ist sich der großen Herausforderungen der Landkreise bei der Unterbringung von Flüchtlingen bewusst. Seit Beginn des Krieges hätten rund 116 000 Ukrainer Zuflucht in Baden-Württemberg gesucht, das seien mehr Flüchtlinge als im gesamten Jahr 2015. Wie der Landrat lobte er das „große Engagement der Bevölkerung“.

Brötel informierte den Staatssekretär über die Flüchtlingszahlen im Neckar-Odenwald-Kreis. Aktuell leben hier rund 1080 Ukrainer, fast drei Viertel von diesen in privaten Unterkünften. Die restlichen 345 wohnten in zehn Gemeinschaftsunterkünften im gesamten Kreisgebiet sowie in insgesamt 65 Wohnungen, die der Landkreis angemietet hat. Die Zugänge von Flüchtlingen aus anderen Ländern habe schon vor dem Angriff auf die Ukraine spürbar zugenommen. Für insgesamt 350 Asylbewerber betreibe der Landkreis derzeit vier Gemeinschaftsunterkünfte für die vorläufige Unterbringung. Diese befinden sich in Hardheim, Schwarzach, Auerbach und Mosbach.

Brötel lobte die „ausgezeichnete Zusammenarbeit“ mit dem Justizministerium. Er schätzt besonders, dass man persönlich über Probleme rede und nicht nur Briefe und E-Mails austausche. „Die direkten Gespräche sind wohltuend“, sagte der Landrat.