Brauhaus Faust: Einen neuen Besuchermagneten geschaffen

Miltenberg. Auszeichnungen, Besucherrückgänge, Kistenwechsel, Teuerungen, Zukunftsinvestitionen, Zuwächse: „Das ABC der Ereignisse hat uns im zurückliegenden Jahr viele tolle Erfolge beschert – uns und unseren Geschäftskunden, allen voran den Gastronomen, zugleich aber auch viel pandemiebedingtes Kopfzerbrechen.“ So beschreibt Geschäftsführer Johannes Faust beim traditionellen Jahresrückblick sein Fazit für 2021.

Während deutsche Brauereien seit Jahren mit dem Rückgang ihres Ausstoßes zu kämpfen haben (2021: etwa vier Prozent), hat das Brauhaus Faust mit einem Mengenzuwachs von rund drei Prozent für sich punkten können, ist also etwa sieben Prozent gegen den Markt gewachsen. „Vor allem der Ausstoß an Fassbier hat uns und unseren Gastronomen sehr zu schaffen gemacht“, so Johannes Faust. „Feste und Feiern abgesagt, mehr behördliche Auflagen einhalten, zurückhaltendes Verbraucherverhalten – in der Pandemie kommt da bis heute noch immer eines zum anderen“.

Beliebt und in neuem Gewand

Die Mengenausweitungen habe sein Brauhaus im Wesentlichen generiert durch „beständige Bierqualität, klare Markenführung und Zuwächse im Vertriebsgebiet“, erläutert Faust. Die Qualität der Faust-Biere habe man durch „Feinschliffe im Gärkeller“ geschmacklich noch einmal anheben können.

Im Ergebnis regnete es denn auch hohe Auszeichnungen: Sechsmal innerhalb von nur zwei Jahren, wurden verschiedene Faust-Biersorten zu Bieren des Jahres ihrer Kategorie gewählt; einmal mehr, wurde das Brauhaus Faust zu Miltenberg zur Craft-Brauerei des Jahres gekürt – um nur die wichtigsten Prämierungen zu nennen.

In der Markenführung sei man den Kunden gefolgt und habe auf zeitgemäßeren Look der Flaschen und Etiketten umgestellt, dabei zugleich auf die beim Kunden beliebten 0,33 Liter-Flaschen, in flacheren Kisten. Das Faust-Vertriebsgebiet weite sich aktuell besonders stark in die Region Darmstadt – Hessischer Odenwald – Frankfurt Rhein Main aus, wo die Qualität der bayerischen Biere aus Churfranken hoch geschätzt sei.

Einbußen und Erweiterungen

In der Braustätte im Miltenberger Schwarzviertel stehen die Zeichen der Zeit denn auch weiterhin auf „nachhaltige Zukunftssicherung“. Die in 2021 im historischen Gemäuer mit großem Aufwand eingebauten zusätzlichen Reifetanks stabilisieren den Wachstumskurs des Brauhaus Faust und festigen die Qualität und Lieferfähigkeit von schäumendem Gerstensaft auch während der „durstigen Sommermonate“.

Für solche Verfestigung stehen auch diverse Veränderungen beim Faust-Personal, eingeleitet durch Ab- wie auch Zugänge. „Wir sind mit hervorragenden Mitarbeitern aufgestellt, die während des letzten Jahres leider oft und stark belastet waren. Dass dennoch ein jeder an seinem Platz das seine geleistet hat, macht mich ihnen gegenüber sehr dankbar“, resümiert der Geschäftsführer.

Johannes Faust bedauert hingegen den pandemiebedingten Rückgang der Besucherzahlen: „In den zurückliegenden Jahren konnten wir jeweils rund 16 000 Menschen bei Betriebsbesichtigungen und beim Bierbrauen in unserer Kreativbrauerei begrüßen. 2021 hingegen waren es nur etwa ein Viertel so viele. Brauereiführungen in kleineren Gruppen und unter Einhaltung des Sicherheitsstandards 2G+, sind nach aktueller Rechtslage (Stand: 18. Januar) weiterhin möglich.“

Panorama genießen

Sobald die öffentliche Gesundheit das wieder ermögliche, rechnet Faust mit „einer Rückkehr der hohen Besucherzahlen“.

Wer in die Brauwelt im Schwarzviertel eintauchen wird, den erwartet auch ein neues Besucherhighlight: Eine geräumige Besucherplattform oberhalb der neuen Reifetanks. Sie sorgt jetzt für buchstäbliche Hochgefühle über den Dächern der Stadt.

Johannes Faust: „Das ist wirklich beeindruckend. Wir sind stolz darauf, unseren Gästen an einem Biertisch für rund 30 Personen jetzt einen solchen Panoramablick bieten zu können.“