Blick hinter die Kulissen

Neckar-Odenwald-Kreis. Beeindruckt von der Konversion der Neckartalkaserne in Neckarelz, speziell dem Teilbereich des Training Center Retten und Helfen (TCRH) des Bundesverband Rettungshunde (BRH), waren die Freien Wähler aus dem Kreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jürgen Schart, Präsident des Bundesverbands Rettungshunde, empfing die Teilnehmer zum Rundgang und schon die ersten Eindrücke waren imposant und erschreckend. Die Szenerie wirkt beklemmend: Die ehemaligen Kasernengebäude bilden Szenen ab, die für viele Helfer Einsatzrealität sind. So ließe sich das, was die entsendeten Einsatzkräfte erwarte, realitätsgetreu darstellen und trainieren, so Schart.

Er ging auf die Entstehungsgeschichte des Trainingsgeländes ein. Seit 2015 betreibe die TCRH suf einer Kernfläche von elf Hektar und einer Gesamtübungsfläche von 270 000 Quadratmeter ein Ausbildungs-, Fortbildungs- und Trainingszentrum. Entsprechend der Anforderungen werde dieses ständig weiterentwickelt. Die vielfältigen Gebäude- und Flächenstrukturen deckten alle Anforderungen für Schulungen und Übungen ab.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Feuer in Münster Creglingen-Münster: Feuer zerstört Wohnhaus und Scheune Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Achtung Brandgefahr „Höchste Waldbrand-Gefahrenstufe 5 an vielen Stellen im Main-Tauber-Kreis erreicht“ Mehr erfahren Bluttat an US-Schule Bericht prangert Polizei-«Versagen» bei Uvalde-Massaker an Mehr erfahren

Lebendig stellte Schart die Übungsszenarien für die unterschiedlichsten Einsatzkräfte sowie Rettungs- und Einsatzhunde bis hin zu Drohnen dar. Eine gerade übende Rettungshundestaffel zeigte realistisch eine Personensuche in einem evakuierten Gebäudekomplex.

In einer eigens gebauten „Containerstadt“ stellt das TCRH dem Land die Infrastruktur für das Zentrale Trainingszentrum der Polizei Baden-Württemberg (ZTZ) bereit. Schwerpunktmäßig werden hier „besondere Einsatzlagen“ trainiert. Unter der Verantwortung der Hochschule der Polizei Baden-Württemberg werden alle baden-württembergischen Polizeibeamten und -schüler für lebensbedrohliche Einsatzlagen geschult. Auch das Polizeipräsidium Heilbronn nutzt die Räumlichkeiten als Einsatztrainingszentrum. Der Mosbacher Stadtrat Jens Heiler, selbst als Einsatztrainer dort tätig, berichtete aus der täglichen Arbeit.

Herberich bedankte sich für die interessanten Einblicke in das Übungsgeschehen. Ein besonderes Anliegen war es ihm und den Freien Wählern insgesamt, allen Aktiven in Rettungsdiensten, Feuerwehren, Polizei und sämtlichen Hilfeeinrichtungen Hochachtung und Anerkennung für deren besonderes Engagement auszudrücken: bh