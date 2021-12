Bis zu 800 Impfungen täglich

Miltenberg. Das Impfzentrum des Landkreises Miltenberg erweitert zum ersten Dezember die Impfkapazitäten deutlich und stockt täglich auf 800 Impfungen auf. Auch die Öffnungszeiten werden erweitert.

Das Impfzentrum in der Breitendieler Straße in Miltenberg ist zukünftig an sieben Tagen in der Woche von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Termine buchen

Termine sind über das bekannte Portal https://impfzentren.bayern buchbar sowie alternativ für Personen ohne Internetanschluss telefonisch unter der Servicenummer 09371/501750 von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 13 Uhr. Ebenso können sich hier Menschen melden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Das Rückgrat der Impfkampagne sind laut der Bayerischen Staatsregierung die niedergelassenen Ärzte. Daher empfiehlt es sich, bei den Hausärzten den nächstmöglichen Impftermin zu erfragen.

Das Impfzentrum führt Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen durch. Auffrischungsimpfungen sind frühestens vier Wochen nach einer Impfung mit Johnson&Johnson oder fünf Monate nach Abschluss der Impfserie mit BioNTech, Moderna oder AstraZeneca möglich. Zum Termin ist ein Lichtbilddokument mitzubringen und – sofern vorhanden – der Impfpass.