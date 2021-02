Bei der Landtagswahl am 14. März haben die Bürger elf Kandidaten zur Auswahl. Die FN haben den Bewerbern drei Fragen gestellt. Für die Linke antwortet Bernd Zieger.

Welchem Ihrer politischen Ziele würden Sie als gewählter Abgeordneter des Neckar-Odenwald-Kreises im baden-württembergischen Landtag oberste Priorität einräumen und welche benennen Sie auf den Plätzen zwei und drei?

Bernd Zieger, Landtagskandidat der Linken. © Konrad Goess

Bernd Zieger: An erster Stelle steht für mich die Stärkung des Gesundheitswesens. Auf Pandemien darf nicht nur reagiert werden. Es muss vorgebeugt werden. Die Corona-Krise hat Mängel im Gesundheitswesen aufgezeigt. Die Bezahlung von Pflegekräften ist deutlich zu verbessern. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine Erhöhung der Beschäftigtenzahl im Gesundheitswesen. Gerade im ländlichen Raum muss man etwas gegen den Ärztemangel tun. Öffentliche Krankenhäuser sind wichtig für ein funktionierendes Gesundheitswesen. Fallpauschalen und die Ökonomisierung des Gesundheitswesens lehne ich ab. Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums steht an zweiter Stelle. Mein persönlicher Wahlslogan lautet „Bezahlbare Miete statt fetter Rendite“. Es wird immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die Renditeerwartungen privater Investoren sind wesentlicher Preistreiber am Wohnungsmarkt. Sinnvolle Maßnahmen dagegen sind ein Mietendeckel und der Bau von mehr Sozialwohnungen. Gemeinnützige Bauträger müssen gefördert werden. Der Ausbau des ÖPNV und eine gute Anbindung mit Bahn und Bus für jeden Ort sowie ein fahrscheinloser und barrierefreier ÖPNV stehen für mich an dritter Stelle. Dabei ist auch eine intelligente Verknüpfung der Taktzeiten wichtig.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht absehbar. Was befürchten Sie für die Wirtschaft, den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus im Neckar-Odenwald-Kreis und welche Maßnahmen können zur Abfederung beitragen?

Zieger: Aufgrund der erschreckend hohen Infektions- und Todeszahlen unterstütze ich grundsätzlich die Maßnahmen zur Zurückdrängung der Pandemie. Allerdings ist mittlerweile ein hoher Anteil der Betriebe des Einzelhandels, der Gastronomie und des Tourismus in der Existenz bedroht. Die Folge könnte ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit sein. Dem gilt es gegenzusteuern. Über schrittweise Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist nachzudenken, wenn es die Infektionszahlen erlauben. Dabei muss es möglich sein, Infektionsketten nachzuverfolgen. In ihrer Existenz bedrohte Betriebe müssen öffentliche Förderungen erhalten, die auch zeitnah ankommen. Das Kurzarbeitergeld muss erhöht und seine Bezugsdauer verlängert werden. Das sichert zahlreichen Beschäftigten den Arbeitsplatz. Gesetzliche Möglichkeiten zur Flächenvergabe und bezahlbare Gewerberäume für kleine Betriebe sollen genutzt und Betriebe bei der Digitalisierung unterstützt werden. Dafür möchte ich mich einsetzen.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich in allen Haushalten vom Bund über das Land bis zu den Kommunen niederschlagen. Wie stellen Sie sich den Umgang mit der Verschuldung vor? Wo kann gespart, wie finanziert werden?

Zieger: Die neoliberale Wirtschafts- Sozial- und Steuerpolitik der letzten Jahrzehnte hat zu einer Umverteilung der Einkommen und Vermögen von unten nach oben geführt. Ergebnisse sind neben Vermögenskonzentration bei wenigen Personen und wachsende Armut auch die Überschuldung der öffentlichen Haushalte. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch verschärft. Die öffentlichen Haushalte stehen vor einem Dilemma. Auf der einen Seite sinkende Einnahmen und auf der anderen wachsende Ausgaben für die Krisenprogramme und ein großer Investitionsstau. Brücken, Straßen und Schulen müssen saniert und modernisiert werden. Außerdem sind Investitionen erforderlich, um den ÖPNV auszubauen und die Energiewende zu vollziehen. In dieser Situation lehnen wir eine Politik der „schwarzen Null“ ab. Kreditaufnahmen sind für dringende Investitionen und zur Bewältigung der Krise erforderlich. Die beschriebenen Probleme lassen sich aber nur lösen, wenn Superreiche und große Konzerne wieder stärker zur Kasse gebeten werden. Hierzu schlägt Die Linke eine Vermögensabgabe vor, statt immer weiter über höhere indirekte Steuern und Abgaben die kleinen Leute zu belasten. Eine Vermögenssteuer kann zwar nur auf Bundesebene beschlossen werden, die Einnahmen kämen aber direkt dem Land und den Kommunen zugute.