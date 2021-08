Betrüger fordern Geld per Post

Neckar-Odenwald-Kreis. Zahlreiche Bürger im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn haben in den vergangenen Tagen Post von Betrügern bekommen.

Die Personen erhielten Briefe mit dem Briefkopf der nicht existenten „Fordinal Forderungs AG“, in dem von den Betroffenen wegen eines angeblich abgeschlossenen Lotterievertrages ein dreistelliger Geldbetrag gefordert wird, so die Polizei in ihrer Mitteilung weiter. Bei diesen Schreiben handelt es sich um die Masche von Betrügern.

Die Polizei rät Bürgern, solchen unberechtigten Zahlungsaufforderungen nicht nachzukommen.