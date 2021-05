Betonstein auf Bahngleise gelegt

Oberschefflenz. Auf der Bahnstrecke zwischen Oberschefflenz und Kleineicholzheim ist es am vergangenen Freitagabend aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zu einem Unfall mit einer durchfahrenden S-Bahn gekommen, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen legten bislang unbekannte Täter zwischen 20 und 21 Uhr einen massiven Mauerstein auf die Bahngleise am Bahnübergang an der Augusta-Bender-Straße. Als gegen 21.10 Uhr eine S-Bahn Richtung Neckarelz den Bereich passierte, erfasste der Lokführer den aufgelegten Betonstein, welcher beim Aufprall in mehrere Stücke zerbrach und diese umherflogen.

Durch den Vorfall entstand an der S-Bahn und an der Gleisanlage ein Schaden in Höhe von circa 25 000 Euro. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07131/8882600 zu melden.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem Zugpassagiere und andere Verkehrsteilnehmer.

