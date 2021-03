  Besser gemeinsam

Ich bin froh, dass Friseure wieder arbeiten dürfen. Zweimal habe ich in den letzten Monaten meinem elfjährigen Sohn die Haare geschnitten. Immerhin, er war mit dem Ergebnis zufrieden, meine Frau auch. Trotzdem dürfen jetzt gerne wieder die Profis ran. Findet meine Frau auch. Pandemiebedingt sind nach wie vor viele gewohnte Treffen nicht möglich – ein Besuch beim Friseur dagegen eröffnet nicht nur die Aussicht auf einen schönen Haarschnitt, sondern auch auf eine freundliche Begegnung und ein gutes Gespräch. Und auch das allgegenwärtige Abstandsgebot darf beim Haareschneiden Pause machen. Frisieren auf Distanz funktioniert schlecht.

Je länger die Pandemie dauert, desto größer wird der Wunsch nach Gemeinschaft und Begegnungen vor Ort. Als Menschen sind wir grundlegend darauf angewiesen, unser Leben mit anderen zu teilen. Schon in der Schöpfungserzählung heißt es: „Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei.“ (1. Mose 2,18) Nicht erst die Erfahrungen in der Pandemie bestätigen das. Alleinsein ist kein spannendes Alternativmodell, sondern ein Zustand, unter dem viele Menschen leiden und der eine Gefahr für die psychische und körperliche Gesundheit darstellt.

Natürlich gibt es auch Gemeinschaft im Lockdown. Viele kreative Ideen sind entstanden, um Kontakt zu halten. Neue technische Möglichkeiten haben sich aufgetan. Mit dem Seniorenkreis unserer Gemeinde veranstalten wir monatlich eine Telefonkonferenz mit über zwanzig Teilnehmern. Das geht, auch wenn manche der Senioren ihr Telefon auf Lautsprecherfunktion stellen müssen, um etwas zu verstehen. Es geht, aber es ist nicht dasselbe wie das Zusammenkommen bei Kaffee und Kuchen, Gespräche in kleinen Gruppen, Rauskommen aus den eigenen vier Wänden. Als ich am Mittwoch selbst beim Haareschneiden war, fragte mich meine Friseurin, ob der Bedarf an Seelsorge wegen Corona, der Einschränkungen und der Einsamkeit in diesen Wochen höher sei als sonst. Nein, bei uns bisher nicht. Aber der Wunsch nach Gemeinschaft kommt immer deutlicher zum Ausdruck.

Es wird noch einige Zeit wichtig sein, nötige Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wenn wir uns aber inzwischen laut Gesundheitsminister Spahn „auf dem Weg raus aus der Pandemie“ befinden, dann ist es wichtig, dass wir uns überlegen, welche Formen von Gemeinschaft an unseren Orten wir nach und nach wieder anbieten können, damit Menschen aus der Einsamkeit herauskommen. Wir – das sind Vereine und Kirchen, Kommunen und Dorfgemeinschaften. Und es ist jeder einzelne, der für sich entscheiden kann, ob er auf Dauer im Lockdown-Modus der Isolation verharren will oder sich wieder aufmacht, um andere zu treffen.

Natürlich kann Gemeinschaft auch anstrengend sein. Menschen sind verschieden. So sehr wir auf das Miteinander mit anderen angewiesen sind, so eifrig sind wir manchmal dabei, anderen das Leben schwer zu machen. Ohne dass wir es merken, denn kompliziert sind ja immer nur die anderen! Ein gnädiger und liebevoller Umgang mit anderen und mit uns selbst ist der Schlüssel für gelingende Gemeinschaft. Leichter gesagt als getan. Aber leichter getan im Vertrauen auf den dreieinigen Gott, der uns gnädig und liebevoll zugewandt ist.

Ingolf Stromberger, Pfarrer aus Großeicholzheim.