Beim Weihnachtsmarkt wird allerhand geboten

Buchen. Beim Weihnachtsmarkt in Buchen sorgen die Verantwortlichen aus dem Rathaus und von der Aktivgemeinschaft für ein attraktives Rahmenprogramm.

So erzählt Stadtführerin Susanne Dambach bei zwei kostenlosen Führungen durch Buchens romantische Altstadt anrührende Weihnachtsgeschichten in der beleuchteten Szenerie. Zum Abschluss gibt es für die Teilnehmenden Punsch oder Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt und eine kleine Überraschung.

Diese besonderen Stadtführungen finden am Samstag, 26. November, von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 15 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Mariensäule vor der Tourist-Info. Anmeldung ist nicht notwendig.

Am Sonntag, 27. November, lädt 15 und 16 Uhr das Mobile Kindertheater Odenwald in der Stadtbücherei zur Märchenstunde ein. Das Kinderkarussell dreht im Hof der Metzgerei Herkert ihre Runden. Das Mehrgenerationenhaus-Team bietet unter anderem Bastelaktionen im Alten Rathaus an.

In der Hofstraße präsentiert sich der Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald mit seinen Eseln, die darauf warten, gestreichelt zu werden.

Möglichkeiten zum Rückzug aus dem Trubel gibt es in der Zehntscheune im Museumshof. Dort bietet das Bezirksmuseum am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen an. Außerdem kann eine Gemäldeausstellung besucht werden.

Während des Weihnachtsmarkts stehen die Türen der Kirche St. Oswald allen Interessierten offen, um einmal innezuhalten. stv