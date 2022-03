Osterburken. Der Obst- und Gartenbauverein Natur und Umwelt Osterburken führte am Samstag auf dem Anwesen von Familie Werle einen Rosenschnittkurs durch. Hierzu begrüßte Vorsitzender Alfred Bloos nahezu 40 interessierte Frauen und Männer.

Fachmann Willi Hain aus Creglingen ging zunächst auf das richtige Werkzeug ein, welches unbedingt einen scharfen Schnitt zum Ergebnis haben sollte. Wie auch bei Obstbäumen und Sträuchern solle bei den Rosen der nötige Lichteintrag geschaffen und zunächst dürres Holz herausgeschnitten werden. Bei Edelrosen sollten beispielsweise die Triebe bis auf zwei nach außen liegende Augen gekürzt werden, wobei der Schnitt, wegen des nötigen Wasserablaufs, schräg nach innen erfolgen sollte. Man solle beim Schnitt nicht zimperlich sein. „Traut euch“, so Hein.

Beim Düngen sollte man vorsichtig sein, „denn all zu viel ist der Pflanze nicht dienlich“. Bevorzugt sollte Flüssigdünger angewandt werden, wobei kleine Mengen an Aminosol (organische Stickstoffdünger-Lösung) ins Gießwasser gute Erfolge bringen, da die Pflanze den Nährstoff über das Blatt aufnimmt, ohne die Umwelt zu belasten. Hein zeigte auch an Busch-/und Kletterrosen wie der Schnitt zu erfolgen hat und ging auf Schnittmaßnahmen bei Sträuchern ein.

Grundsätzlich seien Herbstblüher im Frühjahr und die Frühjahrsblüher nach der Blüte zu schneiden. Altes Holz ist hierbei bodennah zu entfernen.

Bloos bedankte sich bei dem Referenten für die informativen Ausführungen. Bei Kaffee und Kuchen klang die Veranstaltung gemütlich aus. Bekannt gegeben wurde noch, dass in nächster Zeit, sobald es draußen blüht und die Witterung günstig ist, eine Blütenwanderung durchgeführt wird. Termin und Treffpunkt hierzu werden rechtzeitig mitgeteilt.