Mosbach. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird die Fahrbahndecke auf der Bundesstraße B 292 bei Aglasterhausen von der Abzweigung der Landesstraße L 590 nach Daudenzell bis zu der Abzweigung der Kreisstraße K 3936 bei Breitenbronn erneuert. Mit der Einrichtung der Baustelle wurde bereits begonnen. Die eigentlichen Bauarbeiten laufen seit Donnerstag. Der Verkehr wird nur auf einer Fahrspur geführt.

Daher wird auf der B 292 von Obrigheim in Fahrtrichtung Aglasterhausen ein Einbahnverkehr eingerichtet. In der Gegenfahrtrichtung werden die Verkehrsteilnehmer von Aglasterhausen kommend in Fahrtrichtung Mosbach ab Aglasterhausen ausgeleitet und über Daudenzell und Asbach zur Einmündung in die B 292 bei der Asbacher Höhe geführt.

Eine Vollsperrung der B 292 wird voraussichtlich in der Woche zwischen dem 17. und 21. Mai abend s erfolgen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 430 000 Euro und werden vom Bund getragen. Nach derzeitigem Stand wird die Bauzeit rund sechs Wochen betragen.

