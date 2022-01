Ball rollt in Mosbach digital

Mosbach. „eSport“ ist mehr als nur ein Trend und entwickelt sich gerade zu einer eigenen Sportart. Während der elektronische Sport in Amerika und asiatischen Ländern schon Tausende Menschen begeistert und zu einer echten Größe herangewachsen ist, werden hierzulande noch kleinere Brötchen gebacken.

Die zweite „Academy schäufele! – die Fahrschule eFootball-Stadtmeisterschaft“ der Hochschulstadt Mosbach findet am Sonntag, 23. Januar, statt. Der Wettbewerb richtet sich an Teilnehmer aus der Region Mosbach. Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist keine Voraussetzung, die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl auf 100 Personen begrenzt ist, gilt bereits bei der Anmeldung: „Wer zuerst am Ball ist…!“ Oberbürgermeister Michael Jann begrüßt, dass in der derzeit schwierigen Lage eine Möglichkeit gefunden wurde, wie sich die Menschen aus der Region in einem Wettbewerb „sportlich“ beweisen können. Der erste Platz wird mit einem 500-Euro-Gutschein der Fahrschule „Academy schäufele!“ prämiert. Das Turnier wird auf Twitch übertragen https://www.twitch.tv/esportrn, so dass alle das Turnier auch live verfolgen können.