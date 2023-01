Bäume werden kompostiert

Neckar-Odenwald-Kreis. Anfang 2023 werden im Neckar-Odenwald-Kreis wieder ausgediente Christbäume gesammelt. Vielerorts sammeln örtliche Vereine. Dort, wo dies nicht der Fall ist, übernimmt dies die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald AöR (KWiN).

Kooperation mit Maschinenring

In Zusammenarbeit mit den Maschinenringen werden am Samstag, 14. Januar, an den üblichen Abgabestellen der sommerlichen Grüngut-Bringaktion die Christbäume angenommen. Es handelt sich also nicht um eine Straßensammlung.

Die Abgabestellen sind im Entsorgungskalender der KWiN auf Seite 4 unter „Abgabemöglichkeiten für Grüngut, Grüngut-Bringaktion“ zu finden. Die dort angegebenen Annahmezeiten gelten auch für die Christbaum-Abgabe. Natürlich können die abgeschmückten Christbäume zu den jeweiligen Öffnungstagen und -zeiten aber auch an den Grüngutplätzen abgegeben werden.

Die Weihnachtsbäume werden anschließend kompostiert, der holzige Anteil in einem Biomasseheizkraftwerk energetisch verwertet. Deshalb müssen die Weihnachtsbäume sorgfältig abgeschmückt, das heißt ohne Lametta und jeglichen sonstigen Baumschmuck sein. Nicht abgeschmückte Bäume werden nicht angenommen.

Vereine sammeln früher

Die Vereinssammlungen mit Abholung am Haus finden teils schon am 7. Januar und teils am 14. Januar statt. Welche Sammlung wann stattfindet ist nachfolgend aufgelistet.

Achtung: Es kann folglich sein, dass in unterschiedlichen Ortsteilen einer Gemeinde an unterschiedlichen Terminen gesammelt wird! Ebenso ist möglich, dass es in manchen Ortsteilen die Bringaktion, in anderen eine Vereinssammlung gibt. Termine von Vereinssammlungen, die jetzt noch nicht feststehen, werden durch die Vereine ortsüblich bekannt gegeben. Die Maschinenring-Annahme ist ausschließlich am 14. Januar.

Adelsheim: Vereinssammlung (Jugendhaus) im gesamten Ort am 7. Januar.

Buchen: Maschinenring-Bringaktion in Bödigheim, Eberstadt, Einbach, Hainstadt, Hollerbach, Oberneudorf, Rinschheim, Stürzenhardt, Unterneudorf, Waldhausen. Vereinssammlung in Buchen-Kernstadt (TSV Buchen), Götzingen (Musikverein), Hettingen (FC Hettingen) und Hettigenbeuern (Jugendfeuerwehr) am 14. Januar.

Hardheim: Maschinenring-Bringaktion in Hardheim (Kernstadt), Bretzingen, Dornberg, Erfeld, Gerichtstetten, Schweinberg.

Höpfingen: Maschinenring-Bringaktion in Höpfingen (an der Obst- und Festhalle) und Waldstetten (am Feuerwehrgerätehaus).

Limbach: Vereinssammlungen in Heidersbach und Scheringen (VFB) am 7. Januar, Laudenberg (Heimat- und Verkehrsverein) am 14. Januar 2023, Krumbach (SV) am 14. Januar, Balsbach und Wagenschwend (KLJB) am 28. Januar, Limbach-Hauptort (Jugendfeuerwehr) am 14. Januar .

Mudau: Vereinssammlung (JSG), Sammeldatum noch nicht bekannt.

Osterburken: Maschinenring-Bringaktion in Hemsbach und Schlierstadt am 14. Januar, Vereinssammlung in Osterburken-Kernort (sammelnder Verein bei Red.-schluss nicht bekannt) und Bringaktion am Schulhof in Bofsheim (SV) am 7. Januar (15 bis 17 Uhr).

Ravenstein: Maschinenring-Bringaktion in Ballenberg, Erlenbach, Hüngheim, Merchingen, Oberwittstadt, Unterwittstadt.

Rosenberg: Maschinenring-Bringaktion in Rosenberg, Bronnacker, Hirschlanden, Sindolsheim.

Schefflenz: Vereinssammlung am 14. Januar (Mittel- und Unterschefflenz: Sportverein, Oberschefflenz/Kleineicholzheim : Musikverein).

Seckach: Maschinenring-Bringaktion in Großeicholzheim; Vereinssammlung in Seckach und Zimmern (Jugendfeuerwehr) am 14. Januar.

Walldürn: Maschinenring-Bringaktion in Walldürn Kernstadt, Altheim, Gerolzahn, Glashofen, Gottersdorf, Reinhardsachsen, Kaltenbrunn, Neusaß, Wettersdorf. Vereinssammlung in Rippberg und Hornbach (SV) am 21. Januar.