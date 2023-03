AWN und KWiN im Neckar-Odenwald-Kreis von Warnstreik betroffen

Neckar-Odenwald-Kreis. Von den Warnstreiks im Öffentlichen Dienst sind am Donnerstag, 23. März, auch die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN) und die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) betroffen. Dies bedeutet, dass es am Donnerstag zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr kommen kann. In einem solchen Fall bittet die KWiN/AWN, die Abfallbehälter am Straßenrand stehen zu lassen - die Touren werden zeitnah nachgefahren. Auch am Wertstoffhof im Zeus in Buchen kann es aufgrund von personellen Engpässen zu Wartezeiten kommen, dieser hat jedoch normal geöffnet.

