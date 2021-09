Ausstellung zu Naturpark

Mömlingen. Mit einem Alleinstellungsmerkmal kann die Ausstellung „Naturpark in Bayern“ in Mömlingen aufwarten: Ursprünglich als Wanderausstellung konzipiert, hat eine Zweitausfertigung der Ausstellung ihre dauerhafte Heimat im Adam-Otto-Vogel-Haus gefunden – als einzigem Ort in Bayern. Die Ausstellung zeigt mit bild- und informationsstarken Ausstellungswänden und interaktiven Elementen anhand konkreter Beispiele, wie Naturparkverwaltungen ihre Gebiete erhalten, entwickeln und erlebbar machen. Ziel der Naturparke ist es dabei, durch ihre Arbeit eine Balance zwischen Mensch und Natur zu schaffen und Wege für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung aufzuzeigen. Die Ausstellung im Adam-Otto-Vogel-Haus ist jeweils donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung zu sehen. Weitere Informationen unter www.geo-naturpark.net im Internet.

