Ausflug nach „Mainhattan“

Amorbach/Frankfurt. Da Corona-bedingt keine mehrtägige Fahrt für die 12. Jahrgangsstufe des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach stattfinden kann, durften sich die künftigen Abiturienten ein besonderes Ziel für ihren ersten Wandertag im Schuljahr 2021/22 aussuchen. Anstelle einer Wanderung in der Region organisierten die Schüler einen Ausflug nach Frankfurt am Main.

Mit dem Zug starteten Jahrgangsstufe zusammen mit drei Lehrkräften ihre Tour am Bahnhof in Miltenberg. Nach einem Zwischenstopp in Aschaffenburg fuhr der Zug weiter nach Frankfurt, wo die jungen Erwachsenen am Hauptbahnhof eintrafen. Vor Ort ging es mit der U-Bahn an den Frankfurter Palmengarten.

Am Ziel eingetroffen, hatten die Schüler die Möglichkeit, den botanischen Garten, das Tropicarium und viele weitere Bereiche des botanischen Gartens zu begutachten. Begleitet wurden die Interessierten auf ihrem Rundgang von einer App für ihr Handy, welche Hintergrundinformationen, Lageplan und vieles mehr lieferte.

Nach dem Aufenthalt im Palmengarten durften die Schüler Frankfurt auf eigene Faust entdecken. Am Nachmittag startete der Zug zurück in Richtung Heimat. Dort waren sich alle einig: „Der Ausflug in die Großstadt war ein besonderes Erlebnis!“

