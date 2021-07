Auseinandersetzung auf Alla-Hopp-Anlage

Schwarzach. Noch unklar sind Hergang und Grund einer Auseinandersetzung am Samstag gegen 17 Uhr auf der Alla-Hopp-Anlage in Schwarzach. Aus bislang unbekannten Gründen wurde offenbar ein neun Jahre alter Junge von einem Mann geschlagen und auf den Boden gedrückt. Anschließend fuhr der Mann mit einem weißen größeren Fahrzeug, in dem sich eine Frau sowie ein circa sechs Jahre alter Junge und ein ungefähr zwei Jahre altes Mädchen befunden haben, davon. Der Mann soll zwischen 30 und 35 Jahre alt gewesen sein, trug dunkle kurze Haare und hatte eine Tätowierung am Arm. Bekleidet war der 1,75 bis 1,80 Meter große Unbekannte mit kurzen blauen Jeans sowie einem weißen Oberteil.

