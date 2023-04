Ausbildung in der Pflege

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit der zweijährigen Berufsfachschule für Altenpflegehilfe für Menschen mit Migrationshintergrund will die Augusta-Bender-Schule ein Ausbildungsangebot schaffen, um einen beruflichen Weg in der Pflege zu starten. Am Dienstag, 18. April findet in der Aula der Mosbacher Schule ein Informationstag statt.

Es wird der Ausbildungsgang vorgestellt, potenzielle Auszubildende können sich informieren und an Ständen mit zukünftigen Arbeitgebern (ambulanten Pflegediensten und stationären Pflegeeinrichtungen) direkt ins Gespräch kommen. Praktische Einblicke gibt es bei der Besichtigung der Schul- und Pflegeräume. Während des gesamten Vormittags werden Ehrenamtliche dolmetschen, um Sprachbarrieren zu reduzieren.

Interessierte Bewerber und Arbeitgeber können sich per Email unter pflegekonferenz@neckar-odenwald-kreis.de oder unter Telefon 06261/842006 anmelden.