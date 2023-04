Auftakt mit Biologie und Spanisch

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Abiturprüfungen 2023 starten am 19. April an den allgemeinbildenden Schulen und am 21. April an den Beruflichen Gymnasien. Am kommenden Mittwoch beginnen die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg mit dem Fach Biologie an den allgemeinbildenden Schulen. Sowohl an den allgemeinbildenden Schulen als auch an den Beruflichen Gymnasien findet am 26. April das Deutsch-Abitur statt.

Insgesamt etwa 47 500 Schülerinnen und Schüler nehmen in diesem Jahr an den Prüfungen teil, davon 31 000 an den allgemeinbildenden Schulen und 16 500 an den Beruflichen Gymnasien. „Ich wünsche allen Abiturientinnen und Abiturienten in diesem Jahr viel Erfolg bei den Prüfungen. Gehen Sie die Prüfungen mit Ruhe und Zuversicht an. Ich drücke die Daumen und wünsche viel Glück und Erfolg“, sagt Kultusministerin Theresa Schopper.

Sie bedankte sich auch bei den Lehrkräften und Schulleitungen: „Die Lehrerinnen und Lehrer haben viel Zeit investiert, um die Schülerinnen und Schüler möglichst optimal vorzubereiten. Die Schulleitungen haben mit großem Engagement alles für einen reibungslosen Ablauf der Prüfungen vorbereitet.“ Um die Folgen der Pandemie zu berücksichtigen, gibt es in diesem Jahr letztmalig Anpassungen an den Rahmenbedingungen der Prüfungen – Niveau und Anforderungen bleiben unverändert. Diese Anpassungen sind zwischen den Ländern in der Kultusministerkonferenz abgesprochen.

Arbeitszeit verlängert

Zum einen wird in der schriftlichen Abiturprüfung die Arbeitszeit um 30 Minuten verlängert. Zum anderen bekommen die Lehrkräfte wie auch im vergangenen Jahr zusätzliche Aufgaben zur Vorauswahl bereitgestellt. Damit können sie sicherstellen, dass es eine optimale Passung zwischen dem Unterricht und den Prüfungen gibt und die Schülerinnen und Schüler trotz der Pandemie faire Bedingungen haben. In den Fächern, in denen die Schülerinnen und Schülern auch normalerweise zwischen Aufgaben wählen können, bleibt diese sogenannte Schülerwahl vollständig erhalten.

In den berufsbezogenen Fächern der Beruflichen Gymnasien wurden zusätzlich zur Verlängerung der Prüfungszeit angemessene inhaltliche Schwerpunkte für die Prüfung gesetzt.

An den über 450 öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Gymnasien beginnt der Prüfungszeitraum am 19. April mit der Prüfung im Fach Biologie. Das gilt auch für fünf der Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg mit einer Oberstufe. Er endet am 5. Mai mit der Prüfung im Fach Französisch. Dabei legen die Schüler gemäß der Abiturverordnung Gymnasien der Normalform (AGVO) in ihren drei gewählten Leistungsfächern jeweils eine schriftliche Prüfung ab.

Zwei ihrer drei Leistungsfächer wählen die Prüflinge aus Deutsch, Mathematik, den Fremdsprachen und den Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie). Das dritte Leistungsfach ist ein weiteres Fach aus dem Pflichtbereich. Dabei handelt es sich um Fächer, die spätestens ab der Mittelstufe unterrichtet werden.

An einigen Gymnasien können die Schüler besondere Abschlüsse ablegen. An 17 allgemein bildenden Gymnasien gibt es die Möglichkeit, neben dem Abitur das französische Baccalauréat (Abibac) zu erwerben. Außerdem gibt es allgemeinbildende Gymnasien mit bilingualer deutsch-englischer Abteilung, an denen das Internationale Abitur Baden-Württemberg abgelegt werden kann.

An mehr als 50 Standorten kann dabei die schriftliche Prüfung in Biologie, Geschichte oder Geografie in englischer Sprache absolviert werden. Zudem können Schüler im Rahmen eines Schulversuchs eine schriftliche Abiturprüfung im Fach Informatik oder im Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT) ablegen. Die mündlichen Prüfungen finden vom 26. Juni bis 7. Juli statt. Dabei absolviert jede Abiturientin und jeder Abiturient in der Regel zwei mündliche Prüfungen.

An den über 270 öffentlichen und privaten Beruflichen Gymnasien beginnt der Zeitraum der schriftlichen Prüfungen am 21. April mit dem Fach Spanisch. Die für das Berufliche Gymnasien wesentlichen Profilfächer wie Agrarbiologie, Mechatronik oder Volks- und Betriebswirtschaftslehre werden am 24. April geprüft. In diesem Schuljahr endet der Prüfungszeitraum der schriftlichen Abiturprüfungen mit dem Fach Französisch am Freitag, 5. Mai. An den Beruflichen Gymnasien müssen die Schüler in vier Fächern die schriftliche Prüfung ablegen. Neben den sechsstündigen Profilfächern befinden sich darunter die vierstündigen Kernfächer Mathematik, Deutsch oder eine Fremdsprache sowie ein von den Schülern gewähltes viertes schriftliches Prüfungsfach.

Auch die Beruflichen Gymnasien haben besondere Angebote. So können Schüler an Wirtschaftsgymnasien mit dem Profil Internationale Wirtschaft das „Internationale Abitur Baden-Württemberg (Richtung Wirtschaft)“ erwerben. Die Abiturprüfung im Profilfach „Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre“ erfolgt bilingual auf Deutsch und Englisch.

Darüber hinaus wird an allen Beruflichen Gymnasien dem Fach Informatik ein besonderes Gewicht verliehen. So kann auch in diesem Fach eine schriftliche Prüfung abgelegt werden.

Zu den schriftlichen Prüfungen kommt verpflichtend eine mündliche Prüfung in einem weiteren Fach hinzu, welche sich aus einem Präsentationsteil und einem sich an-schließenden Prüfungsgespräch zusammensetzt. Die mündlichen Prüfungen finden dieses Jahr an den Beruflichen Gymnasien vom 27. Juni bis 7. Juli statt.