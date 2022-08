Aufgabe mit großer Verantwortung

Buchen. Der Betreuungsverein Neckar-Odenwald-Kreis plant für den Herbst einen Einführungslehrgang für gesetzliche Betreuer. Inhaltlich geht es in dem Lehrgang um gesetzliche Grundlagen der Betreuung, Rolle und Pflichten des Betreuers, Organisation der Vermögensverwaltung und Gesundheitssorge und vieles mehr.

Eine Betreuung wird eingerichtet für Menschen, die ihre Angelegenheiten infolge von hohem Alter, Krankheit oder Behinderung nicht selbst regeln können. Handelt es sich hierbei um alleinstehende Menschen ohne Angehörige, so sucht der Betreuungsverein geeignete Frauen und Männer für diese verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe. Ehrenamtliche Betreuer erfahren professionelle Unterstützung durch den Betreuungsverein. Hier können sie sich individuell beraten lassen und im Erfahrungsaustausch mit anderen engagierten Betreuern neue Kontakte aufbauen. Eine gute Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit der Thematik bietet der Einführungslehrgang ins Betreuungsrecht.

Die Veranstaltungen sind sowohl für Angehörige vorgesehen, welche zum gesetzlichen Betreuer bestellt sind, als auch für alle diejenigen, welche Interesse an einer ehrenamtlichen Betreuung haben. Die Kurse finden statt am Donnerstag, 22. September, und Donnerstag, 29. September, Beginn jeweils um 19 Uhr in der Volkshochschule, Kellereistraße 48.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung in der Geschäftsstelle unter Telefon 06261/842523 oder per Fax: 06261/844770 oder per E-Mail: betreuungsverein@neckar-odenwald-kreis.de.