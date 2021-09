Ansprechpartner seit 25 Jahren

Neckar-Odenwald-Kreis. Vor 25 Jahren wurde die S-Immobiliengesellschaft Neckartal-Odenwald mbH gegründet und ist seither in der Region ein zuverlässiger Ansprechpartner rund um das Thema Immobilie. Sparkassendirektor Martin Graser gratuliert im Namen des Vorstands der Sparkasse Neckartal-Odenwald dem Geschäftsführer der S-Immobiliengesellschaft und beglück-wünscht die seit 25 Jahren erfolgreich geführte S-Immobiliengesellschaft.

Durch die Zusammenarbeit von Sparkasse und Tochtergesellschaft unter einem gemeinsamen Dach können optimale Bedingungen für den Kunden geschaffen werden. Kunden profitieren von dieser Verflechtung durch eine umfassende Beratung bei Fragen rund um das Thema Immobilie, deren Finanzierung, Geldanlagen und der Absicherung von Risiken. Von 1996 bis 2020 wurde das Portfolio der Dienstleistungen kontinuierlich erweitert und der Objektumsatz um fast das Dreifache gesteigert.

Absolutes Spitzenergebnis

Insgesamt wurden seit Gründung rund 2400 Wohn- und Gewerbeobjekte im Gesamtwert von rund 330 Millionen Euro verkauft. Im Rekordjahr 2020 wurde mit 108 vermittelten Immobilien und einem Objektumsatz von rund 23,5 Millionen Euro ein absolutes Spitzenergebnis erzielt werden. Entscheidend für diesen Erfolg ist dabei vor allem die enge Zusammenarbeit im gesamten Verbund der Sparkasse. Neben den fünf Maklern und drei Assistenzen an den Standorten Mosbach, Eberbach, Buchen und Osterburken stehen die Kundenberater der Sparkasse Neckartal-Odenwald als Ansprechpartner zur Verfügung. Des Weiteren besteht eine enge Kooperation mit der LBS-Immobilien GmbH Südwest. Auch die Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern Landesbausparkasse (LBS) und SV Sparkassenversicherung habe sich in den vergangenen Jahren bestens bewährt.

Andreas Schulze geht davon aus, dass aufgrund der hohen Nachfrage an Wohneigentum und der anhaltenden Niedrigzinsphase auch in kommenden Jahren an die positive Geschäftsentwicklung angeknüpft werden kann.

