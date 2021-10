Anny Hartmann und Tobias Sudhoff zu Gast

Amorbach. Mit ihrem Programm „NoLobby is perfect“ kommt Anny Hartmann am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr in die Zehntscheuer. Als Diplom Volkswirtin besitzt sie das Handwerkszeug wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu durchblicken. Diese bereitet Anny Hartmann amüsant, schnell, bissig und leicht nachvollziehbar auf.

Tobias Sudhoff kommt mit seinem Programm am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr in die Zehntscheuer. Iss was? Na, dann iss was! Oder iste nix? Sudhoff – Kabarettist, Musiker und Ex-Küchenchef eines Sternerestaurants – tischt auf! Und dieses Mal meint er es ernst und arbeitet sich an den großen Fragen der Welt ab. Mit seinem Trio begibt sich der spritzige Ex-Sterne-Koch auf eine Reise durch den großen Küchenkosmos der Sinnlichkeit in virtuellen Zeiten.

Da treffen an diesem Abend auch noch drei der besten Musiker des Landes aufeinander. Willy Ketzer, legendärer Drummer von Paul Kuhn, Doldingers Passport oder als kongenialen Partner von Helge Schneider, und am Bass der wunderbare Paul G. Ulrich – sie begleiten Sudhoff durch diesen Abend. Der Kulturkreis Zehntscheuer hat sich entschieden die 3G+-Regel anzuwenden. Somit besteht keine Maskenpflicht im Gebäude. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr.