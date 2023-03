Anklage wegen Verbreitung und Besitz kinderpornografischer Schriften

Mosbach. Wegen Verbreitung und Besitz kinderpornografischer Schriften findet am Montag, 3. April, um 9.30 Uhr vor der 8. Großen Strafkammer des Landgerichts ein Prozess gegen einen Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis statt. Dem 33-jährigen, im Bereich Adelsheim/ Osterburken wohnhaften Angeklagten wird zur Last gelegt, er habe sich zwischen November 2009 und September 2020 rund 94 000 Bild- und Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt verschafft und diese im September 2020 besessen, so das Gericht in einer Mitteilung. Zwischen Juni 2018 und September 2020 habe er 81 dieser Dateien auch über eine Tauschbörse verbreitet. Die Verhandlung ist öffentlich. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit gemäß den gesetzlichen Regelungen ist möglich.

