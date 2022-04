Angebote ausgeweitet

Neckar-Odenwald-Kreis. Verpackungen verbrauchen bei ihrer Herstellung und bei der Verwertung Rohstoffe, etwa Erdöl, und Energie. Deutschland produziert circa 20 Prozent mehr Verpackungsabfall als der europäische Durchschnitt. Zeit, aktiv zu werden und deren Vermeidung zu unterstützen. Denn viele Verpackungen sind unnötig, weil die Ware auch lose erhältlich ist oder der Inhalt gar keine Verpackung benötigt. Das Angebot an unverpackten Waren, von Nudeln und Nüssen bis Waschmittel, wird immer größer. Gemüse und Obst ist unverpackt in den Geschäften und Wochenmärkten verfügbar. Eigene, vielfach wiederverwendbare Beutel, die inzwischen fast überall erhältlich sind, können die dünnen Einwegbeutelchen vom Supermarkt ersetzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Mehrwegverpackungen wird das Angebot immer mehr ausgeweitet. Verpackungsmaterial lässt sich zusätzlich einsparen durch die Nutzung von Nachfüllpackungen, z. B. bei Flüssigseife oder Spülmittel. Geht es um die Verwertung, sind Glas- und Metallverpackungen im Vorteil, da diese Materialien zu fast 100 Prozent wiederverwendbar sind.

Richtig sortieren

Unvermeidbare Einwegverpackungen gehören nach deren Gebrauch richtig sortiert in die verschiedenen Rücknahmesysteme: Konservengläser oder Einweg-Glasflaschen in die farblich passenden Altglascontainer, Kunststoffverpackungen in die Gelbe Tonne und Papier zur Altpapiersammlung. All diese Sammelsysteme stellt die AWN/KWiN den Bürgern zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anregungen zum abfallarmen Einkauf gibt die KWiN auf ihrer Homepage unter dem Stichwort „Marktplatz Abfallvermeidung“, und unter dem Stichwort „Abfallvermeidung“ sind weitere Informationen zu verschiedenen Themen verfügbar.