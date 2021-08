An Geschenke Gottes erinnern

Nun ist es genug. Das dürften sich wohl gerade vor den Ferien, die ja mittlerweile schon mehr oder weniger in vollem Gange sind, einige gedacht haben. Vor allem die Lehrer, Schüler und Studenten, die nach knapp eineinhalb Jahren Pandemiezustand mal wieder eine Pause vom ständigen Hin und Her (analog zum ständigen Auf und Ab der Inzidenz) nötig haben.

Diese Pause ist sicherlich verdient und gut, doch für allzu viele Menschen in unserer Gesellschaft ist es schon lange „genug“. Aber Aussicht auf Pause oder Besserung besteht nicht. Es gibt viele junge Menschen, die schon vor der Pandemie sagen mussten: „Nun ist es genug.“ Hören wir sie? Als Gesellschaft, als Kirche, als Nachbarn und Verwandte?

In der Lesung vom Sonntag berichtet uns die Bibel von einem Mann, der auch sagt: „Nun ist es genug“. Elija hat keine Energie mehr für seine Aufgabe, ein Prophet Gottes zu sein, und will sich in der Wüste niederlassen, um dort zu sterben.

Die Last wurde für ihn zu groß und das Ziel scheint in so weiter Ferne zu liegen, dass er alle Hoffnung verliert und – mit seinem eigenen Leben schon abgeschlossen – sagen muss: „Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben“. Schon durch Hitze und Durst niedergestreckt wird er aber von einem Engel angerührt und zum Essen und Trinken aufgefordert. Mitten in der Wüste sind auf wundersame Weise Brot und Wasser aufgetaucht.

Nun sind wir in unseren Breitengraden in der glücklichen Situation, zumeist genug Grundnahrungsmittel zu besitzen und von einer Wüste sind wir auch nicht umgeben. Dennoch gibt es mehr als genug, das uns fehlt – manchen mehr, manchen weniger – und für viele wurden ihre (Lebens-) Ziele im wahrsten Sinne des Wortes „ver-rückt“. So einiges scheint unerreichbar geworden zu sein. Und dennoch dürfen wir die begründete Hoffnung haben, dass wir nicht allein gelassen sind und Gott uns durch unsere inneren Wüsten trägt. Die Wüste ist eben nicht nur ein Ort des Todes und des „Nun ist es genug“; schon zu frühesten christlichen Zeiten sind Menschen in die Wüste gegangen, um dort Gott zu finden. Und unser Elija? Er ist umsorgt. Das, was er zum Leben braucht, ist ihm gegeben.

Er könnte es sich nun also gemütlich machen; die Wüste hat ihren Schrecken verloren. Doch dabei bleibt es eben gerade nicht! Das weit entfernte Ziel ist nicht näher gerückt, doch mit neuer Kraft kann Elija den Weg wieder auf sich nehmen.

Ich wünsche uns allen, dass wir gegenseitig auf uns aufpassen und uns – wie der Engel in der Wüste – auf die Geschenke Gottes hinweisen. Damit wir nicht mehr sagen müssen: „Es ist genug“, sondern uns auf unserem Weg stärken lassen können.

Lukas Rieger, Theologe im Praxissemester

